ВИДЕО | У берегов Греции загорелся паром. Эвакуировали почти 300 человек

По данным AFP, на борту судна находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.

Лайнер совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.

Инцидент произошел вскоре после отправления. Судно встало к северу от острова Корфу и к западу от побережья Албании. В этом месте проходит оживленный морской транспортный коридор между Грецией и Италией.

Как сообщает греческий телеканал MEGA, после возгорания капитан судна запросил эвакуацию. Пожар вспыхнул на третьей палубе, что стало его причиной, неизвестно.

К месту происшествия прибыли три корабля береговой охраны, буксир и другие суда.

По информации замминистра судоходства Греции Костаса Кацафадоса, всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали на спасательных шлюпках, всех их доставят на остров Корфу. Пострадавших, по его словам, нет.

Судно принадлежит итальянской Grimaldi Lines.