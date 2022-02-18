ФОТО | Морской музей приглашает на выставки о путешествиях Йохана Питки и о эстонских мастерах судомоделизма

“Новыми выставками мы хотели бы подчеркнуть историю мореходства Эстонии, которая прежде в некотором роде оставалась в тени. Легендарный контр-адмирал известен крайне важным вкладом в основание Эстонского государства и нашей государственной обороны. При этом менее известен тот факт, что в юности он несколько раз переплывал океан в качестве капитана парусника, — пояснил директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен. — Каждая модель корабля напоминает о событиях, связанных с кораблем. При этом есть лишь мимолетные упоминания о том, чьими руками и как была сделана каждая модель”, — добавил он.

В этом году 19 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Йохана Питки. Посвященная этой дате выставка “Беседы в каюте с Йоханом Питкой” напоминает о времени, которое он сам назвал золотыми годами своей жизни — о жизни в качестве капитана дальнего плавания, путешествовавшего в Латинскую Америку.

На выставке “Миниатюрные корабли, великие мастера” можно во всех деталях увидеть 26 моделей кораблей построенных руками эстонских судомоделистов. Работы Юрия Журбы, Аго Кальберга, Павла Ведехина и Александра Степанова высоко ценятся как в нашей стране, так и за ее пределами. Выставку дополняет сборник каталогов, знакомящий с моделями кораблей Морского музея Эстонии и судомоделизмом в целом.

Выставки открыты для посещения до 15 января 2023 года. Всю дополнительную информацию можно найти на домашней странице Морского музея Эстонии https://meremuuseum.ee/lennusadam/ru/.



























