19.02.2022, 18:10
Lufthansa и Austrian Airlines до конца февраля отменяют все рейсы в Украину
ФОТО: Photo by Tim Dennert on Unsplash
Немецкая авиакомпания Lufthansa до конца февраля отменяет рейсы в Украину, пишет "Интерфакс" со ссылкой на авиаперевозчика.
“В субботу и воскресенье отдельные рейсы будут выполнены, чтобы дать людям возможность уехать”, — сказал представитель Lufthansa.
Одновременно с этим авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что приостановит полеты в Киев и Одессу с 20 февраля и до конца месяца.
Ранее в субботу МИД Германии выпустил обновленный информационный бюллетень, в котором призывает граждан без надобности не посещать Украину. Находящихся в этой стране немцев призвали незамедлительно выехать.
Ранее в феврале нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину на фоне угрозы российского вторжения.