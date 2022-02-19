Lufthansa и Austrian Airlines до конца февраля отменяют все рейсы в Украину

“В субботу и воскресенье отдельные рейсы будут выполнены, чтобы дать людям возможность уехать”, — сказал представитель Lufthansa.

Одновременно с этим авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что приостановит полеты в Киев и Одессу с 20 февраля и до конца месяца.

Ранее в субботу МИД Германии выпустил обновленный информационный бюллетень, в котором призывает граждан без надобности не посещать Украину. Находящихся в этой стране немцев призвали незамедлительно выехать.

Ранее в феврале нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину на фоне угрозы российского вторжения.