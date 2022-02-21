ФОТО и ВИДЕО | В Финляндии появился свой Стоунхендж

“В эти безумные времена, когда мир охвачен пандемией, грустно видеть, что правительства многих стран не оказывают должной поддержки искусству и художникам. Я надеюсь, своим проектом мы вдохновим художников по всему миру продолжать творить и создавать красоту”, — сказал автор проекта Кари Кола.

Для возведения Стоунхенджа понадобились сотни тонн снега. Работать приходилось в жестких условиях: в самый холодный день температура опускалась до -32℃, дул сильный ветер.

Вместе с Кари Кола над проектом работала международная команда: многократный чемпион Финляндии по ледяной скульптуре Ансси Куоса и чемпион мира по резьбе по льду из Монголии мастер Лхагвадорж Доржсурен. Консультировал их ирландец Брендан Сэвэдж — благодаря ему удалось в точности воспроизвести размер, углы наклона и расположение менгиров Стоунхенджа.

В портфолио Кари Колы крупные национальные и международные проекты: фестивали, оперы и другие представления. Художник часто работает в уникальных исторических и культурных локациях, которые требуют особого, бережного подхода и тщательного планирования.