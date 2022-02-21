21.02.2022, 11:40
Израиль 1 марта открывается для всех иностранных туристов
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Власти Израиля приняли решение открыть границы 1 марта как для вакцинированных, так и для непривитых иностранных туристов при условии сдачи двух отрицательных ПЦР-тестов — до вылета и после прилета в страну, сообщает "Интерфакс".
С 1 марта въезд в Израиль будет упрощен для туристов всех возрастов, не зависимо от статуса их вакцинации. Теперь для въезда потребуется сдать два ПЦР-теста: один перед вылетом и еще один по прибытии в Израиль.
Издание Times of Israel сообщает, что в стране наблюдается постепенное сокращение числа заболевших коронавирусом. При этом премьер-министр Израиля пояснил, что "в случае появления нового штамма власти будут реагировать оперативно".