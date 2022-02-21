FlyMeAway — новый туроператор в Эстонии: прямые рейсы из Таллинна на Корсику, в Дубровник, Валенсию и Кабо-Верде

По словам основателя и исполнительного директора FlyMeAway Юргиса Седлениекса, цель компании — предлагать во время праздников быстрые и удобные чартерные рейсы в пункты назначения, куда в обычных условиях можно попасть из Таллинна только с пересадкой. “Например, если раньше, чтобы добраться до города Бастия на Корсике требовалось не менее 13 часов, и приходилось делать несколько пересадок, то в апреле этого года туда можно будет долететь всего за три часа. Не всегда посреди работы и повседневных дел есть возможность уехать в отпуск на несколько недель, поэтому мы планируем все вылеты на выходные и праздничные дни, а также на школьные каникулы, когда спрос превышает предложение”, — пояснил Седлениекс.