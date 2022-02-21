FlyMeAway — новый туроператор в Эстонии: прямые рейсы из Таллинна на Корсику, в Дубровник, Валенсию и Кабо-Верде(7)
По словам основателя и исполнительного директора FlyMeAway Юргиса Седлениекса, цель компании — предлагать во время праздников быстрые и удобные чартерные рейсы в пункты назначения, куда в обычных условиях можно попасть из Таллинна только с пересадкой. “Например, если раньше, чтобы добраться до города Бастия на Корсике требовалось не менее 13 часов, и приходилось делать несколько пересадок, то в апреле этого года туда можно будет долететь всего за три часа. Не всегда посреди работы и повседневных дел есть возможность уехать в отпуск на несколько недель, поэтому мы планируем все вылеты на выходные и праздничные дни, а также на школьные каникулы, когда спрос превышает предложение”, — пояснил Седлениекс.
Первый прямой рейс в город Бастия на Корсике состоится на эту Пасху (15.04–18.04). На следующие праздничные дни запланированы рейсы в город Дубровник в Хорватии, в Севилью и Валенсию в Испании, на Азорские острова, в Кабо-Верде и другие места.
Большинство вылетов FlyMeAway запланировано для заполнения так называемых пустых рейсов. Планируемые рейсы в Эстонию также в основном продаются пассажирам в обоих направлениях, что приведет в Эстонию иностранных путешественников и тем самым стимулирует местный туризм.
Подробную информацию о направлениях и предложениях можно найти на сайте FlyMeAway.
Начавшее деятельность в 2009 году предприятие FlyMeAway (SIA BalticAdHoc) была основана Юргисом Седлениексом, бывшим председателем правления Smartlynx Airlines Estonia. В сотрудничестве с Aurinko компания ранее организовывала прямые рейсы из Таллинна в Рейкьявик, Лиссабон, Загреб, Линц и другие города. Рейсы FlyMeAway покрываются латвийской гарантией туроператоров.