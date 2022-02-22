Экскурсии, легенды и истории: Таллиннский городской музей отмечает 85-летие
По случаю юбилея музей подготовил экскурсии, знакомящие посетителей с коллекцией музея, различными местами, сотрудниками, а также их повседневной работой с совершенно неожиданной стороны.
В рамках праздничной программы экскурсии пройдут в тех местах музея, куда обычно не ступает нога посетителей: в кладовой, на чердаке и в самом дальнем подвале музея. Во время встречи с коллекционерами посетители смогут увидеть редкие экспонаты, а также узнать различные легенды и истории, связанные с коллекцией музея, пишет rusERR.
Идея создания Таллиннского городского музея родилась еще столетие назад. Официально музей был основан в 1937 году как Исторический музей города Таллинна. На данный момент коллекции музея насчитывают около 170 000 музейных предметов, связанных с историей Таллинна.
Подробная информация об экскурсиях доступна на сайте Таллиннского городского музея.