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22.02.2022, 10:13

Экскурсии, легенды и истории: Таллиннский городской музей отмечает 85-летие

 
Foto: Hendrik Osula

По случаю юбилея музей подготовил экскурсии, знакомящие посетителей с коллекцией музея, различными местами, сотрудниками, а также их повседневной работой с совершенно неожиданной стороны.

В рамках праздничной программы экскурсии пройдут в тех местах музея, куда обычно не ступает нога посетителей: в кладовой, на чердаке и в самом дальнем подвале музея. Во время встречи с коллекционерами посетители смогут увидеть редкие экспонаты, а также узнать различные легенды и истории, связанные с коллекцией музея, пишет rusERR.

Идея создания Таллиннского городского музея родилась еще столетие назад. Официально музей был основан в 1937 году как Исторический музей города Таллинна. На данный момент коллекции музея насчитывают около 170 000 музейных предметов, связанных с историей Таллинна.

Подробная информация об экскурсиях доступна на сайте Таллиннского городского музея.

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