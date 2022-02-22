Экскурсии, легенды и истории: Таллиннский городской музей отмечает 85-летие

В рамках праздничной программы экскурсии пройдут в тех местах музея, куда обычно не ступает нога посетителей: в кладовой, на чердаке и в самом дальнем подвале музея. Во время встречи с коллекционерами посетители смогут увидеть редкие экспонаты, а также узнать различные легенды и истории, связанные с коллекцией музея, пишет rusERR.