ФОТО | Идея на выходные! Отдохнуть в Пярну и его окрестностях можно не только летом

Большинство из нас привыкло посещать Пярну летом, когда можно лежать на пляже, купаться в море и гулять под солнцем по улочкам города. Но чем же заняться в летней столице, если на улице совсем не лето?

Ведь Пярну — это не только пляж и апероль на террасе. В распоряжении гостей города рестораны, музеи, центры развлечений и, самое главное, спа-центры, которые заменят собой пляжный отдых.

Когда апероль нельзя выпить на террасе, то это можно сделать внутри ресторана, да и в холодное время года аппетит выше чем в жаркие дни. Например, можно зайти в ресторан при отеле Villa Wesset. Среди меню хит среди посетителей — чизкейк необычной продолговатой формы.

Остановиться в городе можно не только в Villa Wesset, но еще и в Villa Ammende, где при отеле также есть замечательный ресторан. Там на ужин можно отведать такие необычные блюда, как суп из белого-шоколада c гребешком и крем-брюле из костного мозга. Возможно, звучит не аппетитно, но вкус просто великолепен. Отдельного внимания заслуживает интерьер отеля и тот факт, что на завтраке на шведском столе можно найти просекко и начать день весело.

Также остановиться можно в одном из множества отелей Пярну, в которых есть свой спа-центр — в летней столице их множество. Одно такое место, которое особенно подойдет для тех, кто любит красивые фотографии с отдыха — Wasa Resort. В крайне “инстаграмном” спа есть бар с фруктовыми коктейлями на фоне стены с принтом с пальмовыми листьями и прозрачный сонарий прямо посреди бассейна.

Отдохнуть с семьей и друзьями можно также в развлекательном центре OKOK: поиграть в боулинг либо в мини-гольф на светящемся в темноте корте, а также выпить горячительные напитки и посоревноваться в дартс.

Однако отдых не должен заканчиваться на самом Пярну! В Пярнумаа есть и другие места, которые можно посетить по пути в город или на обратной дороге.