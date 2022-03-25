ФОТО | Идея на выходные! Отдохнуть в Пярну и его окрестностях можно не только летом
Пярну хоть и является эстонской летней столицей, но и зимой в городе и его окрестностях есть чем заняться. До Пярнумаа из Таллинна рукой подать, поэтому это может быть идеальной поездкой на выходные и даже на один день. Вот некоторые места, которые можно посетить во время такой поездки - и самое главное, они все имеют знак "Здесь безопасно!", то есть отвечают требованиям защиты от коронавируса.
Большинство из нас привыкло посещать Пярну летом, когда можно лежать на пляже, купаться в море и гулять под солнцем по улочкам города. Но чем же заняться в летней столице, если на улице совсем не лето?
Ведь Пярну — это не только пляж и апероль на террасе. В распоряжении гостей города рестораны, музеи, центры развлечений и, самое главное, спа-центры, которые заменят собой пляжный отдых.
Когда апероль нельзя выпить на террасе, то это можно сделать внутри ресторана, да и в холодное время года аппетит выше чем в жаркие дни. Например, можно зайти в ресторан при отеле Villa Wesset. Среди меню хит среди посетителей — чизкейк необычной продолговатой формы.
Остановиться в городе можно не только в Villa Wesset, но еще и в Villa Ammende, где при отеле также есть замечательный ресторан. Там на ужин можно отведать такие необычные блюда, как суп из белого-шоколада c гребешком и крем-брюле из костного мозга. Возможно, звучит не аппетитно, но вкус просто великолепен. Отдельного внимания заслуживает интерьер отеля и тот факт, что на завтраке на шведском столе можно найти просекко и начать день весело.
Также остановиться можно в одном из множества отелей Пярну, в которых есть свой спа-центр — в летней столице их множество. Одно такое место, которое особенно подойдет для тех, кто любит красивые фотографии с отдыха — Wasa Resort. В крайне “инстаграмном” спа есть бар с фруктовыми коктейлями на фоне стены с принтом с пальмовыми листьями и прозрачный сонарий прямо посреди бассейна.
Отдохнуть с семьей и друзьями можно также в развлекательном центре OKOK: поиграть в боулинг либо в мини-гольф на светящемся в темноте корте, а также выпить горячительные напитки и посоревноваться в дартс.
Однако отдых не должен заканчиваться на самом Пярну! В Пярнумаа есть и другие места, которые можно посетить по пути в город или на обратной дороге.
С чего же начать (или закончить) путешествие, как не со стаканчика игристого… сидра. По пути в Пярну находится фабрика по производству сидра Jaanihanso. Старое здание колхоза превратили в современную фабрику и производят там самый настоящий сидр, а вокруг него высадили 1200 груш и диких яблонь.
Кстати, а вы знали, что “грушевый сидр“ — не совсем правильное название напитка? Оказывается, согласно традиции, настоящий сидр можно производить только из яблок, а вот аналогичный напиток из груш называется по-другому — перри!
Для групп от 10 человек по заводу организуют экскурсии с дегустацией, а если вас меньше, то можно просто запастись на дорогу игристыми напитками, сделанными из свежих эстонских фруктов. На территории фабрики также часто проходят музыкальные концерты.
Под Пярну находится одна ферма, от которой в восторге останутся не только дети, но и взрослые. На Alpakafarm разводят альпак и лам. Не стоит путать этих животных — альпаки меньшего размера и более пушистые, а ламы — более вытянутые и высокие. Тем не менее, они все крайне милые.
На ферме можно покормить и погладить животных и сделать с ними милые фотографии. Подсказка для посетителей: спросите про ламу по кличке Делайла, она очень дружелюбная, любознательная и обожает внимание. А в магазинчике при ферме можно приобрести теплые и мягкие товары из шерсти альпаки.
Еще одно интересное место для любителей животных — конный завод Тори. Находящаяся в 30 километрах от Пярну конюшня является самой старой в Эстонии и работает с 1856 года! Там тоже можно покормить лошадей и пообщаться с ними, а также проехаться на конной упряжке.
Для любителей более активно отдыха подойдет поход на финских санках по болоту Соомаа. Конечно же, лучше всего это делать морозным днем, когда на земле лежит снег. Однако в такой поход можно отправиться и когда снег начинает таять — главное, надеть резиновые сапоги! Иначе даже горячий чай с пирожками после похода не поможет согреться.
Предприятия и заведения, имеющие знак “Здесь безопасно!”, стремятся предоставить услуги таким способом, который позволит защитить здоровье как сотрудников, так и посетителей. Чтобы и те, и другие чувствовали себя в безопасности, были бы в курсе последней информации о правилах поведения. Полный список таких предприятий вы можете найти здесь.