22.02.2022, 14:54
МИД Эстонии настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Украину
Foto: Rauno Volmar
Министерство иностранных дел Эстонии не рекомендует без крайней необходимости посещать Украину, а находящимся там гражданам Эстонии и лицам с постоянным видом на жительство советует как можно скорее вернуться домой.
МИД Эстонии призывает всех граждан Эстонии и лиц с постоянным видом на жительство воздержаться от поездок в Украину, а находящихся там жителей нашей страны пересмотреть свои планы поездок и вернуться домой при первой же возможности.
Всех жителей Эстонии, пребывающих на данный момент в Украине или России, МИД Эстонии просит зарегистрировать свою поездку на сайте министерства иностранных дел: https://reisitargalt.vm.ee.