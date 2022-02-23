Невероятно! Эстонская страховая компания возместила туристу почти 50 000 евро за отмену поездки

Причиной случая с наибольшим ущербом стала отмена поездки из-за болезни члена семьи.

Наибольшее количество убытков компания PZU зарегистрировала в Эстонии, где в 208 случаях имела место отмена путешествия, то есть из-за болезни или по другим причинам поездка вообще не могла начаться. Также в Эстонии было 32 случая повреждения багажа.

В разбивке по зарубежным странам наибольшая доля убытков по страхованию путешествий приходится на Австралию, где все 78 случаев PZU были связаны с возмещением расходов на лечение. Далее последовала Турция, где пришлось возместить 72 случая медицинских расходов и 3 случая повреждения багажа, а также Испания, где, помимо 38 случаев возмещения медицинских расходов, было 15 случаев повреждения багажа и 9 случае прерывания поездок. Всего компания PZU зарегистрировала убытки в связи со страхованием путешествий в 55 странах мира.

В прошлом году самая крупная выплаченная PZU компенсация составила более 425 000 евро, которые компания возместила бизнес-клиенту за затопление здания в Таллинне. За прошлый PZU зарегистрировала 31 316 страховых случаев на общую сумму 37 миллионов евро.

PZU — международная страховая компания с 200-летней историей, входящая в странах Балтии в число крупнейших. В PZU застраховано имущество каждого седьмого жителя Эстонии, а с 2020 года компания является официальным страховым партнером Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей.