Госсекретарь Бельгии по миграции выступил за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам, включая туристов
Бельгия выступает за то, чтобы Евросоюз прекратил выдачу виз всем гражданам России, включая студентов, туристов и путешествующих по работе. Об этом заявил госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди, сообщает DailyAfisha со ссылкой на Reuters.
“Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с русскими, желающими приехать в Бельгию”, — заявил он. Махди добавил, что “на данный момент россияне здесь не приветствуются”.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро пока не прокомментировал предложение госсекретаря. Де Кро обсудит дополнительные санкции против России на встрече с лидерами ЕС, которое состоится позже, 24 февраля.
Официально Евросоюз одобрит новые санкции в пятницу, 25 февраля, сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. “У нас много экономических инструментов, которые могут нанести ущерб российской экономике”, — отметил он.