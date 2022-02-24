Госсекретарь Бельгии по миграции выступил за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам, включая туристов

Бельгия выступает за то, чтобы Евросоюз прекратил выдачу виз всем гражданам России, включая студентов, туристов и путешествующих по работе. Об этом заявил госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди, сообщает DailyAfisha со ссылкой на Reuters.