Рекомендации МИД Эстонии для граждан ЭР, кто все еще находится на территории Украины

В связи с военным нападением России на Украину МИД Эстонии возобновил предупреждение о поездках:

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России мы рекомендуем вам полностью избегать поездок в Украину.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просим регистрировать свое пребывание на сайте МИД или по телефону +372 5301 9999.

Правила поведения для тех, кто находится в Украине:

Покиньте Украину как можно быстрее и вернитесь в Эстонию: воздушное сообщение закрыто, вы можете уехать по суше.

Однако, если вы решите остаться в Украине, вы должны учитывать, что по мере развития войны выезд из страны может становиться все более и более трудным.

Свяжитесь со своими родственниками и сообщите им о своем местонахождении и деятельности. Сделайте это, если вы решите остаться в Украине и, когда начнете возвращаться в Эстонию.

Если вы находитесь в зоне атаки, обязательно воспользуйтесь возможностью найти укрытие. Покиньте территорию, как только позволят условия.

Всегда имейте при себе как удостоверение личности, так и другие необходимые документы. Храните документы не в сумке, а при себе (внутренний карман и т.п.).

Покупка основных предметов снабжения (еда, вода, лекарства) для себя и своей семьи на срок до 48 часов. Если планируете остаться в Украине, то на более длительный срок.

Убедитесь, что вы можете общаться со своими близкими и, при необходимости, с консульской помощью, а также быть в курсе постоянно меняющейся информации. Держите аккумулятор телефона заряженным, приобретите аккумуляторный блок, дополнительный телефон и т. д.

Выясните, где вы можете получить достоверную украинскую государственную информацию и правила поведения на местах. Настоятельно рекомендуется следовать инструкциям, которые дает государство.

Избегайте участия и контактов с демострантами и другими более крупными сборами людей.