Новости
24.02.2022, 16:31

Рекомендации МИД Эстонии для граждан ЭР, кто все еще находится на территории Украины

 
Foto: Rauno Volmar
МИД Эстонии обновил предупреждение о поездках в Украину.

В связи с военным нападением России на Украину МИД Эстонии возобновил предупреждение о поездках:

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России мы рекомендуем вам полностью избегать поездок в Украину.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просим регистрировать свое пребывание на сайте МИД или по телефону +372 5301 9999.

Правила поведения для тех, кто находится в Украине:

  • Покиньте Украину как можно быстрее и вернитесь в Эстонию: воздушное сообщение закрыто, вы можете уехать по суше.
  • Однако, если вы решите остаться в Украине, вы должны учитывать, что по мере развития войны выезд из страны может становиться все более и более трудным.
  • Свяжитесь со своими родственниками и сообщите им о своем местонахождении и деятельности. Сделайте это, если вы решите остаться в Украине и, когда начнете возвращаться в Эстонию.
  • Если вы находитесь в зоне атаки, обязательно воспользуйтесь возможностью найти укрытие. Покиньте территорию, как только позволят условия.
  • Всегда имейте при себе как удостоверение личности, так и другие необходимые документы. Храните документы не в сумке, а при себе (внутренний карман и т.п.).
  • Покупка основных предметов снабжения (еда, вода, лекарства) для себя и своей семьи на срок до 48 часов. Если планируете остаться в Украине, то на более длительный срок.
  • Убедитесь, что вы можете общаться со своими близкими и, при необходимости, с консульской помощью, а также быть в курсе постоянно меняющейся информации. Держите аккумулятор телефона заряженным, приобретите аккумуляторный блок, дополнительный телефон и т. д.
  • Выясните, где вы можете получить достоверную украинскую государственную информацию и правила поведения на местах. Настоятельно рекомендуется следовать инструкциям, которые дает государство.
  • Избегайте участия и контактов с демострантами и другими более крупными сборами людей.
  • Прибывая в Эстонию, избегайте маршрутов, ведущих в районы и страны, вовлеченные в вооруженный конфликт (Россия, Беларусь). Имеет смысл сначала двигаться на запад от зоны боевых действий, а затем уходить через страны-члены ЕС (Польшу, Венгрию, Словакию или Румынию). В этих странах также есть воздушное сообщение.
  • Если вы зарегистрировали свое пребывание в Украине, также сообщите стране, если вы благополучно покинули Украину.
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии