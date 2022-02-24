24.02.2022, 16:31
Рекомендации МИД Эстонии для граждан ЭР, кто все еще находится на территории Украины
Foto: Rauno Volmar
МИД Эстонии обновил предупреждение о поездках в Украину.
В связи с военным нападением России на Украину МИД Эстонии возобновил предупреждение о поездках:
Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России мы рекомендуем вам полностью избегать поездок в Украину.
Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просим регистрировать свое пребывание на сайте МИД или по телефону +372 5301 9999.
Правила поведения для тех, кто находится в Украине:
- Покиньте Украину как можно быстрее и вернитесь в Эстонию: воздушное сообщение закрыто, вы можете уехать по суше.
- Однако, если вы решите остаться в Украине, вы должны учитывать, что по мере развития войны выезд из страны может становиться все более и более трудным.
- Свяжитесь со своими родственниками и сообщите им о своем местонахождении и деятельности. Сделайте это, если вы решите остаться в Украине и, когда начнете возвращаться в Эстонию.
- Если вы находитесь в зоне атаки, обязательно воспользуйтесь возможностью найти укрытие. Покиньте территорию, как только позволят условия.
- Всегда имейте при себе как удостоверение личности, так и другие необходимые документы. Храните документы не в сумке, а при себе (внутренний карман и т.п.).
- Покупка основных предметов снабжения (еда, вода, лекарства) для себя и своей семьи на срок до 48 часов. Если планируете остаться в Украине, то на более длительный срок.
- Убедитесь, что вы можете общаться со своими близкими и, при необходимости, с консульской помощью, а также быть в курсе постоянно меняющейся информации. Держите аккумулятор телефона заряженным, приобретите аккумуляторный блок, дополнительный телефон и т. д.
- Выясните, где вы можете получить достоверную украинскую государственную информацию и правила поведения на местах. Настоятельно рекомендуется следовать инструкциям, которые дает государство.
- Избегайте участия и контактов с демострантами и другими более крупными сборами людей.
- Прибывая в Эстонию, избегайте маршрутов, ведущих в районы и страны, вовлеченные в вооруженный конфликт (Россия, Беларусь). Имеет смысл сначала двигаться на запад от зоны боевых действий, а затем уходить через страны-члены ЕС (Польшу, Венгрию, Словакию или Румынию). В этих странах также есть воздушное сообщение.
- Если вы зарегистрировали свое пребывание в Украине, также сообщите стране, если вы благополучно покинули Украину.