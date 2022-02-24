24.02.2022, 16:52
Латвия прекращает выдачу виз гражданам России
Foto: Priit Simson
Латвия отзывает своего посла из России, а также прекращает выдачу виз гражданам России, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
В своем микроблоге в социальной сети Twitter министр пояснил, что отзывает в Ригу посла Латвии в России Мариса Риекстиньша для консультаций.
Помимо того, министр решил прекратить выдачу латвийских виз гражданам России. Исключение — случаи, связанные с гуманитарными обстоятельствами.
Свое решение Ринкевич объясняет агрессией России в Украине.