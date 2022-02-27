27.02.2022, 12:43
МИД Эстонии напоминает: не рекомендуется посещать Беларусь и Россию
Foto: Bianca Mikovitš
МИД Эстонии обновил предупреждения о поездках в Беларусь и Россию.
В связи с военными действиями России рекомендуем без крайней необходимости не выезжать в Беларусь. Граждан Эстонии, находящихся в Беларуси, просим взвесить свою необходимость нахождения в стране и по возможности вернуться в Эстонию. Граждан Эстонии, пребывающих в Беларуси, обязательно просим зарегистрироваться на сайте МИД Reisi Targalt: https://reisitargalt.vm.ee/ (на эстонском языке).
В связи с военными действиями России рекомендуем без крайней необходимости не выезжать в Россию. Полностью избегайте поездок в районы, граничащие с Украиной. Граждан Эстонии, пребывающих в России, обязательно просим зарегистрироваться на сайте МИД Reisi Targalt: https://reisitargalt.vm.ee/ (на эстонском языке).