МИД Эстонии рекомендует не посещать Беларусь и Россию

В связи с военными действиями России рекомендуем без крайней необходимости не выезжать в Беларусь. Граждан Эстонии, находящихся в Беларуси, просим взвесить свою необходимость нахождения в стране и по возможности вернуться в Эстонию. Граждан Эстонии, пребывающих в Беларуси, обязательно просим зарегистрироваться на сайте МИД Reisi Targalt: https://reisitargalt.vm.ee/ (на эстонском языке).