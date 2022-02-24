Европейский регулятор предупредил авиакомпании о риске полетов в России
Европейские авиавласти сообщили авиакомпаниям о “повышенной активности военных”, которая может заключаться в пусках ракет средней дальности, при полетах в Центральной России и на юге страны. Предупреждение действует до 24 мая, сообщает RBC.
Европейское агентство по безопасности авиаперевозок (EASA) выпустило информационный бюллетень, в котором содержится призыв к авиакомпаниям “проявлять осторожность” из-за высокой военной активности, которая может заключаться в пусках ракет средней дальности, при полетах в воздушном пространстве Московского авиаузла, а также центральных и южных регионов России.
Документ был опубликован 24 февраля после начала военной спецоперации на Украине. Риск пусков ракет европейский регулятор связывает с “повышенной активностью военных”. Это предупреждение действует в течение трех месяцев — до 24 мая.