25.02.2022, 00:36
"Акт солидарности с Украиной": Литва, вслед за Латвией и Чехией, приостанавливает выдачу виз гражданам России
ФОТО: Scanpix, AFP or licensors
После того как Кремль начал военные действия в Украине, Министерство иностранных дел Литвы 24 февраля сообщило о том, что приостанавливает выдачу виз россиянам.
“В знак солидарности с Украиной и ее жителями, столкнувшимися с военной агрессией России, МИД приостанавливает выдачу виз россиянам”, — сказано в сообщении.
Ранее выдачу виз российским гражданам приостановили Латвия и Чехия.