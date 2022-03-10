ВИДЕО | Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России и Беларуси

“Сейчас у нас в планах временно остановить выдачу виз категорий “С” и “D” гражданам Российской Федерации. Это касается прежде всего выдачи новых виз на до тех пор, пока не закончится военная деятельность России в Украине. Кроме того, сейчас у нас нет технической возможности взимать государственную пошлину, поэтому мы и физически не можем организовать выдачу виз. Это касается всех наших консульских представительств на территории России. Однако исключение будет сделано для тех граждан, у которых в Эстонии живут члены семьи, для тех, кто хочет посетить нашу страну по гуманитарным причинам или же навестить, например, больного родственника”, — сказала министр, добавив, что выдача туристических виз в Эстонию временно остановлена.