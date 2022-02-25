Страны, в которых россиян больше не ждут

В связи с российской агрессией в Украине о приостановке выдаче виз гражданам России сегодня объявила Япония. Вчера об аналогичном решении сообщили также Чехия, Литва, Латвия.

Евросоюз отменит привилегированный въезд для российских дипломатов и бизнесменов. Новая Зеландия запрещает получать визы для въезда или транзита через нее российским официальным лицам и ряду граждан, связанным с операцией в Украине.