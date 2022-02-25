25.02.2022, 17:42
МИД Эстонии организует вывоз граждан из приграничного с Украиной польского города Медыка
ФОТО: Scanpix, /FW1F/Nicholas Macfie
МИД Эстонии сообщает, что в субботу, 26 февраля 2022 года, примерно в 18:00 по местному времени у граждан Эстонии будет возможность вернуться автобусом из Польши в Эстонию.
Автобусы отправляются из приграничного польского города Медыка.
Граждан, прибывших в Польшу из Украины и не имеющих возможность выехать в Эстонию, просим обращаться в министерство иностранных дел по электронной почте: konsul@mfa.ee или по телефону +372 53019999.