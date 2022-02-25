25.02.2022, 19:00
Европейские страны закрывают небо для российских авиакомпаний
ФОТО: Photo by John McArthur on Unsplash
Сегодня ночью свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний закрывает Чехия. Накануне подобное решение приняла и Польша - ее небо также закроется для авиакомпаний из России в ночь с пятницы на субботу.
“В связи с событиями на Украине воздушное пространство Чехии будет закрыто для всех авиакомпаний РФ с полуночи с пятницы на субботу”, — сказал министр транспорта Чехии Мартин Купка.
Одной из первых российских авиакомпаний, объявивших об отмене всех рейсов в Европу, сообщила S7. По предварительной информации, все полеты по европейским направлениям отменены до 13 марта.
Кроме того, Чехия, Латвия, Литва и Япония объявили о прекращении выдачи виз гражданам России.