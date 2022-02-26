26.02.2022, 12:21
Эстония и Латвия закрывают свое воздушное пространство для российских авиакомпаний
ФОТО: Unsplash
Как сообщила премьер-министр Кая Каллас на своей страничке в социальной сети Facebook, Эстония закрывает небо для российских авиакомпаний. Такое же решение было принято в Латвии.
“Жестокое нападение путинского режима на демократию и свободу в Украине непростительно. Запад должен изолировать Россию как экономически, так и политически. Еще одно принципиальное решение по этому поводу — Эстония запрещает российским авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство. Польша и Чешская Республика уже сделали это, и мы призываем все страны Европейского союза сделать то же самое. Самолетам государства париа* нет места в небе демократий”, — написала Кая Каллас.
Вслед за Эстонией о закрытии воздушного пространства страна объявила Латвия.
* Государство париа (также называемое международной парией или глобальной парией) — это государство, считающееся изгоем в международном сообществе.