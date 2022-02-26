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26.02.2022, 16:54

Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши, Чехии

 
ФОТО: Scanpix, Nikolai Khizhnyak/TASS

Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии, сообщает "Интерфакс".

“В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по Москве для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ”, — сказано в сообщении Росавиации.

Решение принято в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками.

“Полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России”, — уточнили в ведомстве.

Ранее о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний объявили Чехия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария и Румыния.

RusDelfi
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