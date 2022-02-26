Страны Балтии закрыли небо для России. Вот так теперь будут проходить рейсы в Калининград
Рейсы в Калининград будут выполнять по новому маршруту — через Ленинградскую область и нейтральные воды
После закрытия Эстонией, Латвией и Литвой воздушного пространства для российских авиакомпаний возникла озабоченность относительно рейсов в Калининград. Однако Калининградская область сообщила, что воздушной блокады региона не будет, так как есть нейтральные воды над Балтикой и Ленинградская область.
“При закрытии воздушного пространства странами Прибалтики рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов”, — сообщила ведущий специалист по связям с общественностью компании “Аэропорт “Храброво” Наталья Грицун.
Вот как будет выглядеть новый маршрут: