Страны Балтии закрыли небо для России. Вот так теперь будут проходить рейсы в Калининград

После закрытия Эстонией, Латвией и Литвой воздушного пространства для российских авиакомпаний возникла озабоченность относительно рейсов в Калининград. Однако Калининградская область сообщила, что воздушной блокады региона не будет, так как есть нейтральные воды над Балтикой и Ленинградская область.