Новости
26.02.2022, 19:36

Страны Балтии закрыли небо для России. Вот так теперь будут проходить рейсы в Калининград

 
Klaipeda-Kaliningrad
Klaipeda-Kaliningrad
Foto: Marcis Kalnins, Liga Lindenbauma celojumupiezimes.lv

Рейсы в Калининград будут выполнять по новому маршруту — через Ленинградскую область и нейтральные воды

После закрытия Эстонией, Латвией и Литвой воздушного пространства для российских авиакомпаний возникла озабоченность относительно рейсов в Калининград. Однако Калининградская область сообщила, что воздушной блокады региона не будет, так как есть нейтральные воды над Балтикой и Ленинградская область.

“При закрытии воздушного пространства странами Прибалтики рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов”, — сообщила ведущий специалист по связям с общественностью компании “Аэропорт “Храброво” Наталья Грицун.

Вот как будет выглядеть новый маршрут:


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