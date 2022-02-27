МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от любых поездок в Россию и Беларусь

Россия:

В связи с военными действиями России МИД Эстонии рекомендует без крайней необходимости не выезжать в Россию. Полностью стоит избегать поездок в районы, граничащие с Украиной. Граждан Эстонии, находящихся в России, просят взвесить необходимость своего пребывания в России и, по возможности, вернуться в Эстонию.

Гражданам Эстонии, пребывающим в России, настоятельно рекомендуют зарегистрироваться на сайте МИД Эстонии: https://reisitargalt.vm.ee/

Беларусь:

В связи с военными действиями России МИД Эстонии рекомендует без крайней необходимости не выезжать в Беларусь. Граждан Эстонии, находящихся в Беларуси, просят взвесить необходимость своего пребывания в Беларуси и по возможности вернуться в Эстонию. Полностью избегайте поездок в районы, граничащие с Украиной.

Граждан Эстонии, пребывающих в Беларуси, обязательно просим регистрировать свое пребывание на сайте МИД Эстонии: https://reisitargalt.vm.ee/