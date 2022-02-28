Египетские отели бесплатно продлевают всем украинским туристам проживание в отелях

Уже вечером 24 февраля все египетские отели получили письма из Египетской ассоциации гостиниц и Министерства туризма и древностей Египта о том, чтобы бесплатно продлить размещение украинских гостей в связи с российским вторжением в Украину, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Египте на в Facebook.