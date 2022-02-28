28.02.2022, 11:22
Египетские отели бесплатно продлевают всем украинским туристам проживание в отелях
ФОТО: Photo by Riviera Pearls on Unsplash
Всех украинских туристов, вынужденных оставаться в Египте из-за начала военной агрессии России, оставят в отелях на условиях их бронирований.
Как сообщают египетские СМИ, власти страны обеспечат бесплатное проживание туристов до появления возможности их безопасного возвращения домой. Представители туристического сектора Египта поддержали это решение.
Уже вечером 24 февраля все египетские отели получили письма из Египетской ассоциации гостиниц и Министерства туризма и древностей Египта о том, чтобы бесплатно продлить размещение украинских гостей в связи с российским вторжением в Украину, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Египте на в Facebook.