28.02.2022, 13:07
Авиакомпания AirBaltic отменяет до конца мая все рейсы в Россию
Foto: Andres Putting
Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в связи с повышенным риском и введенными ограничениями до конца мая 2022 года отменяются рейсы в Россию и из России.
В сообщении авиакомпании сказано: “Безопасность наших пассажиров и сотрудников является главным приоритетом для airBaltic. airBaltic оценивает текущую ситуацию перед каждым рейсом и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic является гибкой авиакомпанией и готова корректировать свой график полетов по мере необходимости".
Всех пассажиров, которых затронула отмена рейсов, призываем проверить свое бронирование на веб-сайте авиакомпании для получения возмещения или связаться с колл-центром airBaltic по телефону +371 67280422”.