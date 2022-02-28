"Просто не на чем будут летать": туризм в России на гране полного краха

“Сейчас для россиян закрылись наиболее популярные направления за исключением Турции и Египта. Также пока доступны страны Азии и Ближнего Востока, но и с путешествиями туда будут сложности, тем более что не все из них открылись после пандемии. Кроме того, введенные санкции против российской авиации приведут к тому, что даже и по открытым направлениям просто не на чем будут летать. По оценке экспертов, в России около 800 самолетов, которые могут сейчас попасть под ограничения, и они перевозят 90% пассажиров”, — сказала она порталу “Интерфакс”.

По словам Тюриной, поскольку быстро построить свои самолеты невозможно, выходом может стать привлечение на российский рынок перевозчиков дружественных стран — Казахстана, Белоруссии, Китая, что поможет отчасти решить проблему на время переходного периода.

“Развитие внутреннего туризма также упрется в проблему авиаперевозки. Конечно, на какие-то курорты можно поехать на поездах, автобусах, но полностью заменить самолеты наземный транспорт не сможет. Кроме того, как показала пандемия, в условиях отсутствия конкуренции с зарубежными направлениями российские отельеры начинают поднимать цены. Это делает их продукт недоступным для многих российских семей. Показатель, насколько удалось поднять стоимость номера, сейчас фигурирует в бизнес-отчетах гостиниц”, — добавила эксперт.

По ее мнению, ситуация для российского туризма сейчас хуже, чем даже во время пандемии, которая стала тяжелейшим кризисом для отрасли за десятилетия.

“Если в пандемию вопрос стоял “как турбизнес будет жить?”, то сейчас — “будет ли он жить?”. Сегодня вообще не очень понятно, будут ли у россиян в принципе средства на путешествия с учетом обрушения курса рубля и неизбежной остановки многих бизнесов, которые были как-то связаны с зарубежными поставщиками, что повлечет за собой массовые увольнения”, — подчеркнула Тюрина.