Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран в ответ на запрет полетов. В их числе все три Балтийские республики

Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения самолетов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Ограничение было введено в ответ на закрытие воздушного пространства для российских самолетов, что было сделано после начала 24 февраля операции России на Украине.

“В качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов <…> введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств”, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что полеты перевозчиков из этих стран теперь могут выполняться только после получения специального разрешения Росавиацией или МИД России.

Список стран, для самолетов из которых закрывается российское небо:

Австрия

Албания

Ангилья (заморская территория Британии)

Бельгия

Болгария

Британские Виргинские острова

Великобритания

Венгрия

Германия

Гибралтар

Греция

Дания + Гренландия + Фарерские острова+ Территориальное море

Джерси

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия,

Румыния,

Словакия,

Словения

Финляндия

Франция

Хорватия

Чешская республика

Швеция

Эстония