Хаос в международной авиации: что случится, если российский самолет все же вторгнется в воздушное пространство Эстонии

Üllar Salumäe Foto: Tiit Blaat

Как всем известно, в результате военной агрессии в Украине ЕС, в том числе и Эстония, закрыли небо для самолетов России. По словам члена правления и руководителя службы управления воздушным движением Eesti Lennuliiklusteeninduse AS Юллара Салумяэ, российские самолеты могут летать теперь только над нейтральными водами Балтийского моря. А что же будет, если самолет, предположим, все-таки нарушит запрет и зайдет в воздушное пространство Эстонии?