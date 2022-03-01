Российским туристам за рубежом советуют не ждать гуманитарных рейсов и возвращаться в Россию за свой счет

Можно улететь коммерческим рейсом иностранных авиакомпаний в страны, которые не ограничили авиасообщение с РФ. Например, в Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию. А уже оттуда вернуться домой рейсами российских или иностранных авиакомпаний, сообщает Znak.com.

Другой вариант — добраться до Латвии, Литвы, Польши и Финляндии. Оттуда можно заехать в Россию наземным транспортом, в том числе через Беларусь.

Гуманитарные рейсы из стран, где находятся наиболее многочисленные группы россиян, станут возможны при согласии на это авиационных властей стран Евросоюза. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Проблемы у российских граждан за рубежом возникли на фоне войны России в Украине. Из-за нее европейские государства закрыли воздушное пространство над ЕС для российских самолетов.