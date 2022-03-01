Департамент здоровья больше не требует заполнять анкету пересечения границы

До сих пор анкета была обязательной для прибывающих из третьих стран и "красных" стран Шенгенского соглашения, на которых распространяется обязательство самоизоляции. С 1 марта заполнение формы необязательно, передает пресс-служба Департамента здоровья.

"На протяжении всей пандемии мы звонили и опрашивали инфицированных. С марта Департамент здоровья будет отправлять SMS только тем, у кого положительный результат теста, и больше не будет звонить зараженным. За последние два года осведомленность людей о поведении в случае заболевании Covid-19 и контакте с зараженным уже очень хорошая, и личное консультирование во многих случаях не требуется", - говорится в сообщении.

"Закрытие колл-центра не окажет существенного влияния на учет заболеваемости, так как основная информация, собираемая в результате звонков, касалась очагов заражения. Однако поскольку доля очагов заражения со временем существенно не изменилась, ценность этой информации не столь существенна", - отмечается в сообщении.

По общим вопросам, связанным с коронавирусом, стоит звонить на номер 1247, а по вопросам здоровья - своему семейному врачу или на номер 1220 - в справочную службу семейных врачей. Инструкции по лечению на дому можно найти на веб-сайте Эстонского общества семейных врачей.

Департамент здоровья продолжит заниматься обычными эпидемиологическими исследованиями, информация о заболеваемости и стационарном лечении по-прежнему будет доступна для общественности.