Киев готовится к бомбардировкам: под угрозой полного уничтожения оказались всемирно известные достопримечательности
В 1954 году в Гааге была подписана международная конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. Конвенция предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов (памятники архитектуры, искусства или истории, религиозные или светские, археологические месторасположения, рукописи, книги, музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов и т. д.), которые расположены как на территории противника, так и на собственной территории.
Несмотря на это, боевые действия России в Украине показали, что в XXI веке устав конвенции не работает. Бомбовыми ударами разрушен музей всемирно известной художницы Марии Приймаченко, работами которой восхищались Пабло Пикассо и Марк Шагал. В Харькове в результате ракетных обстрелом пострадали корпуса старейшего в Восточной Европе университета, разрушен фасад здания Харьковской областной государственной администрации, красивейшие площади и парки, которыми так гордились местные жители и восхищались туристы со всего мира, стали местами ожесточенных боев. 1 марта бомба попала и на Бабий Яр — место, где развернулась одна из самых трагичных историй Второй мировой войны. На своей странице в Twitter президент Украины Владимир Зеленский написал: “Обращаюсь к миру: какой смысл повторять 80 лет “никогда больше”, если мир молчит, когда бомба падает на Бабий Яр? Не менее 5 человек погибли. История повторяется…”
Киев обороняется и готовится принять бой. Местные жители уверяют, что будут бороться за каждый метр родного города. Очевидно, что если Россия не одумается, один из красивейших городов Европы, колыбель православия, Мать городов русских, понесет большие человеческие потери и масштабные разрушения.
Два дня назад министерство обороны Российской Федерации заявило о намерении бомбить “объекты Службы безопасности Украины” в центре украинской столицы — городе Киеве”. Под угрозой оказались многие достопримечательности. Например, в нескольких десятках метров от заявленной цели бомбардировки находится Собор Святой Софии с мозаиками и фресками XI века. Уникальный архитектурный памятник включен в Список объектов Всемирного наследия.
“Уже направили письмо ЮНЕСКО. Призываем мировое сообщество вмешаться в ситуацию и помочь нарушить молчание ЮНЕСКО, чтобы спасти Собор Святой Софии от угрозы уничтожения!”, — заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Центр Киева — это сотни архитектурных объектов: музеи, театры, церкви, памятники, площади. Все это культурные ценности мирового значения. И они сейчас находятся под угрозой уничтожения. В XXI веке.
Главные достопримечательности Киева (и это лишь малый список!):
Киево-Печерская лавра
Легендарный историко-архитектурный объект города. Дата возведения — 1051 год. Лавра славится уникальными церквями, красочными башнями и загадочными пещерами с останками святых.
Софийский собор
Эту постройку 11 века, созданную в стиле барокко. Внутреннее убранство представлено замечательными мозаиками и старинными фресками: в их числе знаменитое мозаичное произведение Богоматерь Оранта.
Владимирский собор
Памятник неовизантийской архитектуры в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, над украшением которого работали ведущие художники Российской империи.
Николаевский костёл
Одна из сакральных достопримечательностей Киева. Судьба этого храма тесно связана с историей польской общины украинской столицы, а также с именем выдающегося архитектора Владислава Городецкого.
Андреевская церковь
Древняя легенда гласит о том, что именно на месте, где почти через полторы тысячи лет будет построен этот величественный храм, апостол Андрей Первозванный в первом веке нашей эры водрузил Крест и сказал, что здесь пребывает благодать Божья и будет возведен прекрасный город.
Андреевский спуск
В этот знаменитый район с его многочисленными достопримечательностями: Музеем Одной улицы, Музеем Булгакова, замком Ричарда и Андреевским храмом. Улицу окружают зеленые холмы и населяют торговцы изделиями народных ремесел.
Золотые Ворота
Памятник истории, оборонного зодчества и архитектуры, пришедший к нам из времен властвования Ярослава Мудрого. В прежние века постройка являлась гигантской крепостью с обширным проездом.
Софийская площадь
Эту площадь с ее каменной колокольней начала 18 столетия и скульптурой Богдана Хмельницкого на коне. Центральная и старинная часть города, считающаяся его сердцем.
Михайловский Златоверхий монастырь
Название храму дали в честь его позолоченного купола. Нынешнее здание монастыря с 7 куполами, выстроенное в 1999 году, стало заменой древнего собора 1108 года.
Замок Ричарда — Львиное сердце
Прежними владельцами замка в неоготическом стиле 19 столетия были графы Орловы. С постройкой связано множество легенд, одна из которых гласит об обитающих тут злых духах. Сегодня этот многовековой миф развенчан: в стенах нашли замурованные бутыли — именно их горлышки производили загадочные звуки, похожие на завывание неземных существ.
Дом с химерами
Оригинальное по своей архитектуре здание 20 века (стиль модерн). Интерьер и фасад дома “стерегут” скульптуры и изображения жителей подводного мира, волшебных существ и зверей.
Крещатик
Основная пешеходная улица города, протяженностью в 1,3 километра. Знаменита тем, что в своей время неподалеку крестили князя Владимира.
Пейзажная аллея
Аллея представляет собой зеленую и благоустроенную зону для отдыха горожан и гостей столицы. Тут находятся забавные скульптурные композиции, лавочки и сквер для детей.
Оперный театр Тараса Шевченко
Возведен на месте прежнего киевского театра, разрушенного пожаром. На сцене пели и танцевали знаменитые на весь мир балетные и оперные артисты.
Здание Национального банка Украины
Здание в венецианском стиле называют одним из наиболее величественных и красивых в стране. Великолепный фасад банка остается неизменным с момента строительства — 1905 года.
Киевский Национальный Университет
Здание насыщенного красного цвета — главный корпус, невозможно упустить из вида. Оно было построено в 19 столетии в духе русского классицизма. Внутри университета находятся музеи истории, факультеты и ректорат.
Майдан Незалежности
Основной достопримечательностью площади является Стела Независимости. От подножья огромного памятника течет каскад воды. В правой стороне от монумента вы увидите Одуванчик — неповторимый фонтан, расплескивающий брызги при любом дуновении ветра. С левой стороны находится еще один оригинальный фонтан, обустроенный в честь основателей города. В пешей доступности работает ТРЦ Глобус, главпочтамт, народный центр культуры и столичная консерватория.
Контрактовая площадь
С давних пор на этой площади устраивались контрактовые ярмарки — это дало название достопримечательности. Приехав сюда, вы сможете увидеть фонтан Самсон, киевскую Могилянскую академию, храм, контактовый дом и гостиный двор 19 столетия.
Мариинский дворец
Даже самые современные отели в Киеве не способны сравниться по своей красоте с этим архитектурным памятником. Здание дворца в стиле барокко находится на правом берегу Днепра. Внутри шикарных залов можно увидеть резиденцию президента страны. Тут же организуются государственные торжества и приемы наиболее важных лиц мира. Дворец был построен по указанию императрицы Елизаветы в 1744 году.
Музей под открытым небом Пирогово
На площади более чем в 130 гектар на свежем воздухе находится музей, рассказывающий об украинской архитектуре, народной культуре и традициях. Территория застроена 275 постройками 16-20 столетия.
Родина-мать
Величественный памятник, созданный в 1981 году на правом берегу реки Днепр. Монумент прославляет героев ВОВ. Гигантская скульптура возвышается посреди чудесной парковой зоны. Приехав сюда, можно ознакомиться с историческими экспонатами, повествующими о событиях Великой Отечественной войны.
Ботанический сад имени Н.Н. Гришко
В оранжерее ботанического сада созданы идеальные условия для произрастания множества экзотических цветов и растений — их привозят сюда из различных точек Земли. Общая территория комплекса составляет около 130 гектаров: в огромном дендрарии можно увидеть розы, ирисы, магнолии и других “обитателей”.
Парк Владимирская горка
Наиболее живописный и древний парк столицы, обустроенный еще в 19 столетии. Здесь находится памятник Владимиру Великому (это дало название достопримечательности). Помимо этого монумента, можно найти насколько других скульптур украинских мастеров. Площадь Владимирской горки — 17 гектаров. Она славится своими историческими памятниками, прекрасными ландшафтными видами и величественной архитектурой.
Киевский фуникулёр
Дата его строительства и реконструкции 1903 год и 1929 год соответственно. Протяженность нынешней трассы составляет более 220 метров, путь проходит под уклоном в 18-20 градусов. От начальной точки “А” до конечной точки “Б” спуститься или подняться на фуникулере можно за три минуты. Разница между нижней и верхней станциями — 75 метров.