Киев готовится к бомбардировкам: под угрозой полного уничтожения оказались всемирно известные достопримечательности

В 1954 году в Гааге была подписана международная конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. Конвенция предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов (памятники архитектуры, искусства или истории, религиозные или светские, археологические месторасположения, рукописи, книги, музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов и т. д.), которые расположены как на территории противника, так и на собственной территории.

Несмотря на это, боевые действия России в Украине показали, что в XXI веке устав конвенции не работает. Бомбовыми ударами разрушен музей всемирно известной художницы Марии Приймаченко, работами которой восхищались Пабло Пикассо и Марк Шагал. В Харькове в результате ракетных обстрелом пострадали корпуса старейшего в Восточной Европе университета, разрушен фасад здания Харьковской областной государственной администрации, красивейшие площади и парки, которыми так гордились местные жители и восхищались туристы со всего мира, стали местами ожесточенных боев. 1 марта бомба попала и на Бабий Яр — место, где развернулась одна из самых трагичных историй Второй мировой войны. На своей странице в Twitter президент Украины Владимир Зеленский написал: “Обращаюсь к миру: какой смысл повторять 80 лет “никогда больше”, если мир молчит, когда бомба падает на Бабий Яр? Не менее 5 человек погибли. История повторяется…”

Киев обороняется и готовится принять бой. Местные жители уверяют, что будут бороться за каждый метр родного города. Очевидно, что если Россия не одумается, один из красивейших городов Европы, колыбель православия, Мать городов русских, понесет большие человеческие потери и масштабные разрушения.