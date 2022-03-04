Международные поезда “Аллегро” из Петербурга в Хельсинки почти полностью заполнены
Пока проезд в "Аллегро" доступен только гражданам России и Финляндии, однако железнодорожная компания VR ведет переговоры с российской стороной о предоставлении права на проезд также гражданам других стран, пишет YLE.
Билеты на рейсы поезда “Аллегро” из Петербурга в Хельсинки почти полностью проданы, сообщает государственная железнодорожная компания VR. В обратную сторону спрос намного меньше: выкуплена четверть доступных билетов.
Сейчас “Аллегро” могут воспользоваться только граждане России или Финляндии. Это ограничение было наложено российским правительством. В каждый поезд помещается около 300 пассажиров.
Компания VR в настоящее время ведет переговоры с российской стороной, чтобы право на проезд получили граждане всех стран.
Большинство финнов уже выехали из России
Посольство Финляндии в Москве сообщило, что, по их оценкам, большинство живущих в России граждан Финляндии либо уже вернулись, либо сейчас возвращаются на родину из-за ситуации в Украине. Сотрудники дипломатической миссии, однако, не располагают точными данными.
В начале недели количество финнов в России оценивалось в пределах 500 человек, 200 из которых проживало на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Основная часть граждан Финляндии — это сотрудники дипломатических представительств и бизнесмены со своими семьями.