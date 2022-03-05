Еще чуть-чуть и Belavia начнет летать из Минска в Стамбул через Владивосток: смотрите, как сейчас проходит маршрут

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Для национальное перевозчика Беларуси тяжелые времена начались еще в мае 2021 года, когда белорусские власти принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Теперь же в условиях закрытого неба совершать рейсы стало еще сложнее.