05.03.2022, 07:40
Еще чуть-чуть и Belavia начнет летать из Минска в Стамбул через Владивосток: смотрите, как сейчас проходит маршрут
ФОТО: Scanpix, MAXIM SHEMETOV
Для национальное перевозчика Беларуси тяжелые времена начались еще в мае 2021 года, когда белорусские власти принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Теперь же в условиях закрытого неба совершать рейсы стало еще сложнее.
До 28 мая 2021 года длительность полета рейса авиакомпании Belavia по маршруту Минск-Стамбул составляла ровно 2 часа. После введения санкций, с 28 мая 2021 года, длительность полета составила уже 3,5 часа. С 25 февраля 2022 года пассажирский самолет доставляет пассажиров из столицы Беларуси в Стамбул за 5 часов 45 минут.