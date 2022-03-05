Ганзейский союз приостановил членство 16 российских городов

“На заседании в субботу, которое прошло по интернету, президент (ГСНВ) и три члена президиума проголосовали за мое исключение и за приостановку членства в Союзе всех 16 российских городов, в том числе и нашего Великого Новгорода”, — сказала она.

Ганзейский торгово-политический союз (Ганза) существовал в Европе в XIV-XVI веках. Одним из наиболее активных партнеров Ганзы был Великий Новгород.

В 1980 году по традициям средневековой Ганзы был сформирован Ганзейский союз нового времени (ГСНВ) со штаб-квартирой в Любеке. В состав этой организации вошли более 170 городов из полутора десятков стран с населением около 20 млн человек. Первым из городов России в 1993 году в Союз вступил Великий Новгород. Также в союз входили в том числе Тверь, Смоленск, Торжок, Псков, Кингисепп, Великий Устюг и ряд других городов.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал войну в Украине, в которой за первую неделю погибло не менее нескольких тысяч военнослужащих обеих сторон, а также мирных жителей. В российских СМИ введена жесткая цензура, согласно которой война должна именоваться не иначе как “специальная операция по защите жителей Донбасса”. Из-за этого на территории России прекратили существование последние свободные СМИ: телеканал “Дождь”, радио “Эхо Москвы”, портал BBC и многие другие.