Booking.com и Airbnb прекратили деятельность в России и Беларуси

Заявление о прекращении работы Airbnb сделал глава сервиса Брайан Чески у себя в Twitter. Он написал: “Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси”. Это значит, что жилье в обеих странах теперь нельзя забронировать через Airbnb, пишет портал 34travel.me .

Booking.com же пока сделал официальное заявление лишь по России. “Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране”, — сообщили в пресс-службе сервиса. Однако на сайте booking.com теперь невозможно забронировать жилье не только в России, но и в Беларуси. При поиске мест размещения в беларусских городах высвечивается сообщение “Отели не найдены”.