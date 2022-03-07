07.03.2022, 09:30
“Враг — Путин, а не Пушкин”. Немецкие писатели вступились за русскую культуру(6)
ФОТО: flickr.com, Adam Jones
Запрет всего русского в ответ на вторжение Путина в Украину будет триумфом безумия над смыслом и человечностью, потому что многие россияне тоже страдают от "путинской паранойи и мечтаний о всевластии". С таким заявлением выступило немецкое отделение международного ПЕН-клуба, вступившись за российских писателей.
“Враг — Путин, а не Пушкин, не Толстой и не Ахматова, — сказал Дениз Юджел, возглавляющий объединение писателей, поэтов и журналистов. — Нельзя поддаваться низменным инстинктам, мазать всех россиян одной краской и относиться к ним враждебно”, приводит заявление BBC.
Немецкое отделение международного ПЕН-клуба назвало призывы к бойкоту книг русских авторов и постановок русских пьес попыткой заменить реальные действия символическими жестами и призвало бороться с Путиным санкциями, а не запретами на русскую культуру.
“Тотальный запрет к тому же ударит по нашим отважным российским коллегам, которые выступают против постыдной тирании Путина и этой войны”, — говорится в заявлении.