“Враг — Путин, а не Пушкин”. Немецкие писатели вступились за русскую культуру

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Запрет всего русского в ответ на вторжение Путина в Украину будет триумфом безумия над смыслом и человечностью, потому что многие россияне тоже страдают от "путинской паранойи и мечтаний о всевластии". С таким заявлением выступило немецкое отделение международного ПЕН-клуба, вступившись за российских писателей.