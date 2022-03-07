ФОТО и ВИДЕО | Символично: в России на Масленицу сожгли "Вавилонскую башню"

Сжигать арт-объекты в российском Никола-Ленивце начали с 2001 года, когда решили на Масленицу обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения. Например, в прошлом году там сожгли огромную фигуру корона-людоеда.

“Так сложилось, что та самая вавилонская башня так и не была доделана из-за разлада между людьми и целыми народами. Нынешняя же, которую мы собрали для Масленицы в Никола-Ленивце, служит современным символом такого же разлада. События, связанные с пандемией, породили новые конфликты и столкновения. Согласно библейскому сюжету, наша башня также не будет достроена, но гости Масленицы смогут стать соавторами и достроить ее самостоятельно перед тем, как она исчезнет в огне”, — отметили организаторы мероприятия перед тем, как сожгли “Вавилонскую башню”.