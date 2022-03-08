В Вильнюсе прошла необычная акция в поддержку Украины: в небо на воздушных шарах взмыли 20-метровые украинские флаги

В ответ на вторжение России в Украину с 24 февраля в столице Литвы Вильнюсе были организованы общегородские акции протеста и инициативы, призванные выразить солидарность литовцев с украинским народом. Одна из недавних акций — запуск восьми воздушных шаров с 20-метровыми украинскими и литовскими флагами. Воздушные шары поднялись в небо в субботу с пляжа Валакампяй, одного из самых популярных мест отдыха горожан.

Вильнюс — единственная европейская столица, где официально разрешены полеты на воздушном шаре над центром города. Теперь по инициативе литовских любителей воздухоплавания воздушные шары пронесли над всей столицей флаги — семь украинских и один литовский. Флаги были сделаны за одну ночь, в ход пошла даже ткань, из которой шьются воздушные шары.

“Вильнюс — открытая и смелая европейская столица. Воздушные шары, парящие в небе, давно стали привычным зрелищем для нашего города. Они символизируют свободу и современность без границ. Поэтому мы хотели выразить сочувствие и поддержку украинцам символическим объединением литовского и украинского флагов в нашем небе”, — сообщила Инга Романовскене, директор официального агентства по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius. “Воздушные шары и флаги демонстрируют наше стремление оказать помощь и поддержку стране, страдающей от неоправданной агрессии, а также вселить надежду и решимость в ее народ”.

Воздушными шарами управляют профессиональные литовские пилоты, горячо поддерживающие инициативу. У многих из них есть друзья, которые сейчас защищают Украину.