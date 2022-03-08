В Вильнюсе прошла необычная акция в поддержку Украины: в небо на воздушных шарах взмыли 20-метровые украинские флаги
Вильнюс поддерживает охваченную войной Украину на земле и на небе. Восемь воздушных шаров подняли в небо 20-метровые флаги Украины и Литвы в знак солидарности и надежды на мир в стране, подвергшейся нападению со стороны России.
В ответ на вторжение России в Украину с 24 февраля в столице Литвы Вильнюсе были организованы общегородские акции протеста и инициативы, призванные выразить солидарность литовцев с украинским народом. Одна из недавних акций — запуск восьми воздушных шаров с 20-метровыми украинскими и литовскими флагами. Воздушные шары поднялись в небо в субботу с пляжа Валакампяй, одного из самых популярных мест отдыха горожан.
Вильнюс — единственная европейская столица, где официально разрешены полеты на воздушном шаре над центром города. Теперь по инициативе литовских любителей воздухоплавания воздушные шары пронесли над всей столицей флаги — семь украинских и один литовский. Флаги были сделаны за одну ночь, в ход пошла даже ткань, из которой шьются воздушные шары.
“Вильнюс — открытая и смелая европейская столица. Воздушные шары, парящие в небе, давно стали привычным зрелищем для нашего города. Они символизируют свободу и современность без границ. Поэтому мы хотели выразить сочувствие и поддержку украинцам символическим объединением литовского и украинского флагов в нашем небе”, — сообщила Инга Романовскене, директор официального агентства по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius. “Воздушные шары и флаги демонстрируют наше стремление оказать помощь и поддержку стране, страдающей от неоправданной агрессии, а также вселить надежду и решимость в ее народ”.
Воздушными шарами управляют профессиональные литовские пилоты, горячо поддерживающие инициативу. У многих из них есть друзья, которые сейчас защищают Украину.
“Сообщество воздухоплавателей поддерживает тех, кто сталкивается со зверствами, происходящими в Украине. Очень многие из наших друзей-пилотов борются за свою свободу, за свое неотъемлемое право жить, дышать и смотреть в небо”, — добавил Гедрюс Лешкявичюс, один из пилотов, участвующих в инициативе. “Флаг — лучший символ сопротивления и победы, и эта инициатива стала напоминанием о том, что каждый из нас должен внести свой вклад в помощь нашим братьям в Украине любым возможным способом”.
Желто-голубые знамена на воздушных шарах — лишь одна из множества акций, проходящих в Вильнюсе и по всей Литве в поддержку Украины. В столице начался процесс переименования улицы, на которой расположено Посольство России, в улицу Героев Украины. Жители Литвы в частном порядке пожертвовали более 17 миллионов евро неправительственной организации Blue/Yellow, оказывающей всестороннюю помощь Украине. Кроме того, предприниматели, а также работники образования и культуры объединились, чтобы собрать одежду, продовольствие и гуманитарную помощь.