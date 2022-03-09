Самолеты из России спокойно входят в воздушное пространство Эстонии. А где же ограничения?

По словам Юллара Салумяэ, члена правления и руководителя службы управления воздушным движением Lennuliiklusteeninduse AS, введенный недавно запрет распространяется не на самолеты, вылетающие из воздушного пространства России, а на рейсы, связанные с Российской Федерацией, т.е. воздушные суда, зарегистрированные в России, а также воздушные суда, эксплуатируемые российскими авиалиниями (в т.ч. арендованные самолеты и др.)

“Перерегистрировать самолет очень просто. Но всё остальное, что за этим последует, гораздо сложнее. Если самолет будет использоваться в качестве личного транспортного средства, то владелец, уклоняющийся от потенциального запрета, должен будет очень постараться, чтобы скрыть свое право собственности. Дело в том, что запрет распространяется как на сами воздушные суда, так и на их собственников, которым эти самолеты принадлежат или которые они эксплуатируют. Если предполагается использоваться самолет для регулярных рейсов, необходимо будет получить ряд сертификатов от местных властей, подтвердить соответствие и т. д. В заключение хочу сказать, что это возможный, но довольно сложный и дорогостоящий процесс, который может появиться в повестке дня, если запрет останется в силе в течение длительного времени”, — пояснил Салумяэ.