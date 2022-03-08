Культурное наследие Украины находится под угрозой: ЮНЕСКО усиливает меры защиты

“Мы должны охранять культурное наследие Украины как свидетельство прошлого, но также как катализатор мира и сплоченности во имя будущего, которые международное сообщество обязано защищать и сохранять”, — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле в начале конфликта.

ЮНЕСКО находится в постоянном контакте со всеми соответствующими учреждениями, а также с украинскими специалистами в области культуры в целях оценки ситуации и усиления охраны культурных ценностей.

Эмблема для обозначения и защиты культурных объектов от бомбардировок

“Первая задача — обозначить объекты и памятники культурного наследия и напомнить об их особом статусе как охраняемых районов в соответствии с международным правом”, — пояснила Генеральный директор ЮНЕСКО. Организация поддерживает контакты с украинскими властями в целях обозначения культурных объектов и памятников отличительной эмблемой “Голубой щит” Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта во избежание преднамеренного или случайного ущерба.

Объекты, включенные в список Всемирного наследия, такие как объект “Киев: Софийский собор и связанные с ним монастырские строения, Киево-Печерская лавра”, считаются приоритетными. Процесс маркировки стартовал в эти выходные на объекте “Ансамбль исторического центра Львова”.

Спутниковый мониторинг повреждений

ЮНЕСКО совместно со своим партнером ЮНИТАР (Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций) также анализирует спутниковые снимки приоритетных объектов, которые находятся под угрозой или уже подверглись воздействию, в целях оценки ущерба.

“На сегодняшний день этой системой мониторинга охвачено уже около десятка приоритетных объектов, включая объекты Всемирного наследия”, — заявил Лазар Элунду Ассомо, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.