В январе Эстонию посещали в основном туристы из Латвии

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в январе останавливалось более 53 000 зарубежных туристов и свыше 104 000 местных. По сравнению с январем 2021 года численность зарубежных туристов увеличилась на 412%, однако в сравнении с докризисным уровнем их количество было более чем вполовину меньше. "Число зарубежных туристов в предприятиях по размещению сопоставимо с январем периода 18-летней давности. Численность местных туристов за год увеличилась на 22%, их было на 10% больше также по сравнению с 2019 годом", – уточнила Лаурмаа.

Большинство местных туристов (71%) находилось на отдыхе, а 21% совершали рабочую поездку. Более всего, или 21% путешествующих по своей стране жителей останавливались в Харьюском уезде, 17% выбрали Пярнуский уезд и 12% – Тартуский уезд. В Ида-Вируском уезде останавливались 11% местных туристов и в Саареском уезде – 8%. В предприятиях по размещению местные туристы провели в целом 179 000 ночей.

В январе в годовом сравнении возросло как число туристов из стран Европы, так и из государств за ее пределами. Одной из причин больших изменений послужила очень низкая сравнительная база. Основная часть зарубежных туристов прибывала в Эстонию из Латвии (11 000) и из Финляндии (более 9000). Из России прибыли 8000 туристов, из Литвы и Германии – по 2000 туристов. Большинство (67%) зарубежных туристов останавливались в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский (12%), Тартуский (7%) и Ида-Вируский (4%) уезды. В предприятиях по размещению Эстонии зарубежные туристы провели в целом 115 000 ночей.

В январе свои услуги предлагали 910 предприятий по размещению, или на 11 больше, чем годом ранее. В распоряжении гостей было 20 000 номеров и 45 000 койко-мест, заполнены были 29% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 36 евро в сутки, что на шесть евро дороже, чем в 2021 году, но на евро дешевле, чем в 2019 году. В Тартуском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 44 евро в сутки, в Ляэне-Вируском уезде – 41 евро, в Харьюском – 38 евро и в Пярнуском уезде – 30 евро с человека.