ФОТО | Одесса мешками с песком защищает свое культурное наследие от “русского мира”

На Приморском бульваре уже приготовили к обороне символ города - памятник Дюку де Ришелье "укутали" мешками с песком, чтобы в случае обстрела скульптуру не повредило осколками.

Арман-Эммануэль дю Плесси Ришелье – один из отцов-основателей Одессы, в 1804—1815 годах занимал пост губернатора. Памятник ему — едва ли не самый известный в городе, это «визитка» Одессы.

Мешки с песком, различные укрепления и противотанковые ежи установлены на всех центральных улицах города, в том числе на Дерибассовской.