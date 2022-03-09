09.03.2022, 15:52
ФОТО | Одесса мешками с песком защищает свое культурное наследие от “русского мира”
ФОТО: Scanpix, ALEXANDROS AVRAMIDIS
Готовясь отразить атаку российских войск, в Одессе в срочном порядке делают укрытия для знаковых городских достопримечательностей.
На Приморском бульваре уже приготовили к обороне символ города - памятник Дюку де Ришелье "укутали" мешками с песком, чтобы в случае обстрела скульптуру не повредило осколками.
Арман-Эммануэль дю Плесси Ришелье – один из отцов-основателей Одессы, в 1804—1815 годах занимал пост губернатора. Памятник ему — едва ли не самый известный в городе, это «визитка» Одессы.
Мешки с песком, различные укрепления и противотанковые ежи установлены на всех центральных улицах города, в том числе на Дерибассовской.