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10.03.2022, 11:31

Одна из крупнейших российских авиакомпаний заявила, что в условиях санкций сможет продержаться только 2 месяца

 
ФОТО: REUTERS, Scanpix

“Уральские авиалинии” пришли к выводу, что на фоне санкций, без остановки флота и разборки самолетов на запчасти, смогут продолжать полеты еще только два месяца, пишет RBC со ссылкой на заявление технического директора перевозчика Игоря Поддубного.

В то же время, по его словам, анализ мирового рынка показал, что возможности по поставкам запчастей и материалов в обход санкций все же есть. “Совсем черной картины я не вижу”, — отметил Поддубный в ходе выступления ев форуме MRO Russia and CIS 2022.

Он также отметил, что после 24 февраля авиакомпания подверглась хакерской атаке, из-за которой инженеры и технические специалисты лишились доступа к информационным системам и им в течение пяти дней пришлось работать с бумажными носителями.

У “Уральских авиалиний” в эксплуатации 54 авиалайнера Airbus на условиях лизинга. В начале марта Airbus прекратил техническое обслуживание лайнеров российских авиакомпаний.

RusDelfi
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