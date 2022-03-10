Одна из крупнейших российских авиакомпаний заявила, что в условиях санкций сможет продержаться только 2 месяца
“Уральские авиалинии” пришли к выводу, что на фоне санкций, без остановки флота и разборки самолетов на запчасти, смогут продолжать полеты еще только два месяца, пишет RBC со ссылкой на заявление технического директора перевозчика Игоря Поддубного.
В то же время, по его словам, анализ мирового рынка показал, что возможности по поставкам запчастей и материалов в обход санкций все же есть. “Совсем черной картины я не вижу”, — отметил Поддубный в ходе выступления ев форуме MRO Russia and CIS 2022.
Он также отметил, что после 24 февраля авиакомпания подверглась хакерской атаке, из-за которой инженеры и технические специалисты лишились доступа к информационным системам и им в течение пяти дней пришлось работать с бумажными носителями.
У “Уральских авиалиний” в эксплуатации 54 авиалайнера Airbus на условиях лизинга. В начале марта Airbus прекратил техническое обслуживание лайнеров российских авиакомпаний.