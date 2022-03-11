МИД: россияне с действующими визами по-прежнему могут приезжать в Эстонию

Напомним, накануне МИД объявил о том, что в связи с продолжающимися боевыми действиями России на территории Украине и напряженной международной обстановкой больше нельзя подавать заявления на получение визы в загранпредставительствах Эстонии в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Минске, а также в визовых центрах внешнего поставщика услуг в Российской Федерации и Беларуси.