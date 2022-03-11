МИД: россияне с действующими визами по-прежнему могут приезжать в Эстонию
Граждане России и Беларуси, у которых на руках уже есть выданные Эстонией шенгенские визы, по-прежнему смогут въезжать в Эстонскую Республику, пишет rusERR.
“Все выданные визы действительны до истечения срока их действия”, — заверили в МИДе ЭР.
Напомним, накануне МИД объявил о том, что в связи с продолжающимися боевыми действиями России на территории Украине и напряженной международной обстановкой больше нельзя подавать заявления на получение визы в загранпредставительствах Эстонии в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Минске, а также в визовых центрах внешнего поставщика услуг в Российской Федерации и Беларуси.
При этом консульства продолжат принимать заявления на получение визы от граждан России и Беларуси, желающих приехать в Эстонию для посещения членов семьи, а также по гуманитарным причинам, таким как тяжелая болезнь или похороны близкого родственника.