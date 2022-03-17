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17.03.2022, 07:00

Счастливое детство, любовь с первого взгляда и незабываемый одесский праздник: известные деятели Эстонии делятся воспоминаниями об Украине

 
Кайрит Тсяро kairit.tsaro@kroonika.ee
Анна-Мариа Вейдеманн-Макко annamaria.makko@kroonika.ee
Маргарет Петрова margaret.petrova@kroonika.ee
Грета Каупмеэс greta.kaupmees@kroonika.ee
Хейди Пурга и Меэлис Кубитс
Хейди Пурга и Меэлис Кубитс
ФОТО: Kollaaž
Воспоминания о местах, где мы когда-то были счастливы, не может стереть даже война. Для очень многих таким значимым местом является Украина, где кто-то проводил в детстве летние каникулы, кто-то отдыхал на море, гулял по Крещатику, наслаждался местной кухней, ездил по гоголевским местам, забирался в горы или приезжал в гости к родственникам. Своими воспоминаниями об Украине делятся политик Хейди Пурга, известный общественный деятель Меэлис Кубитс, актриса Анна Сергеева и бывший командующий Силами обороны, член Рийгикогу Антс Лаанеотс.
RusDelfi
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