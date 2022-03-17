Счастливое детство, любовь с первого взгляда и незабываемый одесский праздник: известные деятели Эстонии делятся воспоминаниями об Украине

Хейди Пурга и Меэлис Кубитс ФОТО: Kollaaž

Воспоминания о местах, где мы когда-то были счастливы, не может стереть даже война. Для очень многих таким значимым местом является Украина, где кто-то проводил в детстве летние каникулы, кто-то отдыхал на море, гулял по Крещатику, наслаждался местной кухней, ездил по гоголевским местам, забирался в горы или приезжал в гости к родственникам. Своими воспоминаниями об Украине делятся политик Хейди Пурга, известный общественный деятель Меэлис Кубитс, актриса Анна Сергеева и бывший командующий Силами обороны, член Рийгикогу Антс Лаанеотс.