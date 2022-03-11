Turkish Airlines прекратили продажу россиянам билетов с вылетом не из городов РФ

"Авиакомпания сообщила о своем решении агентствам 10 марта, нововведение уже вступило в силу. Оно связано с тем, что уход из России платежных систем Visa и MasterCard создали проблемы в прохождении платежей от граждан РФ. Теперь россияне могут оформить билеты только на такие маршруты, которые начинаются или заканчиваются в аэропортах РФ. При этом билет должен быть выписан на все сегменты полета, оформить его без российского участка нельзя", — сообщили в АТОР.

Как пояснили в ассоциации, по-прежнему без проблем можно покупать билеты по прямым маршрутам Москва – Стамбул или Санкт-Петербург – Стамбул. Или билеты по транзитным маршрутам Москва – Стамбул – Мале – Стамбул – Москва или Казань – Стамбул – Подгорица – Стамбул – Казань. Но нельзя будет отдельно купить билет из Стамбула в Мале или из Стамбула в Подгорицу.

"Купить билет на рейсы Turkish Airlines по любому маршруту по-прежнему можно у агентов-консолидаторов, которые имеют возможности выписки зарубежных билетов", — подчеркнули в АТОР.

Из-за российской военной агрессии в Украине Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт российских банков с 10 марта. Карты, выпущенные в России, теперь не работают за рубежом и не принимаются к оплате в иностранных интернет-магазинах. При этом карты этих платежных систем всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно.