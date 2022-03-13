ФОТО | Рю де Ленинград сменяется на Рю де Санкт-Петербург. В Brasserie 11 открылась выставка о Париже 90-х

90-е — время перемен не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. На фотографиях Пеэтера Ланговится как раз чувствуется та свобода, которой сейчас, в свете происходящих событий, так не хватает.

На кадрах, которые он сделал в начале 90-х в Париже, когда приехал снимать туда модные показы, запечатлена жизнь города. Здесь не только всемирно известные достопримечательности, но также и простые люди, живущие своей повседневной жизнью в французской столице, и даже менее приглядные вещи, как например, фото борделя.

Особенно интересно одно фото, смысл которого сразу может и не бросится в глаза. На нем запечатлено, как в Париже в 1993 году улицу Рю де Ленинград переименовывают в Рю де Санкт-Петербург.

Окунуться в атмосферу Парижа 90-х можно посетив выставку в ресторане Brasserie 11 по адресу Тарту маантеэ, 84а в здании Fahle Park в Таллинне.