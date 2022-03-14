Строители нашли загадочную мумию при ремонте 100-летнего здания

Строители обнаружили мумифицированное тело во время ремонта здания конференц-центра в Калифорнии, сообщает “Моя Планета”.

Странная находка в здании, которому более 100 лет, вызвало у властей вопрос, кто этот человек и как он здесь оказался. Мумифицированное тело, по всей видимости, принадлежит мужчине. Тело находилось в стене здания от трех до пяти лет и было обнаружено за гипсокартоном, в полости с небольшим отверстием.

Судмедэкспертиза проведет анализ зубов человека и снимет отпечатки пальцев, если они еще сохранились. По словам лейтенанта полиции Фредерика Шейвиса, не было обнаружено никаких явных или неестественных травм, указывающих на то, что человека убили. Руки, ноги или другие части тела умершего не были связаны.

“Исходя из положения, в котором было найдено тело жертвы, смерть, скорее всего, является несчастным случаем, вызванным позиционной асфиксией из-за сжатия в небольшом пространстве”, — добавил полицейский.

Конференц-центр Генри Дж. Кайзера в Окленде, где обнаружили тело, является исторической достопримечательностью, он был открыт в 1914 году. В зрительном зале, где была найдена мумия, выступали такие музыканты и ораторы, как Мартин Лютер Кинг, Элвис Пресли и Грэйтфул Дэд.